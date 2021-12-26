Belçika'nın en güçlü insanı olarak bilinen Frédéric Sinistra, Coronavirüs'e yenik düştü!

"Belçika'nın en güçlü insanı" olarak bilinen ağır sıklet dünya ve Avrupa kickboks şampiyonu 40 yaşındaki Frédéric Sinistra'nın Covid nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sıkı bir "Korona virüsü inkarcısı" olan Sinistra, salgına inanmıyor ve aşı olmayı reddediyordu.

BBC Türkçe'nin Lahey muhabiri Yusuf Özkan'ın Belçika medyasından aktardığına göre, dövüş sporlarında dünyanın en önemli sporcuları arasında yer alan ve kickboks dalında üç kez dünya şampiyonu olan Sinistra, Liege kentindeki bir hastanede geçen hafta öldü.

Çok sayıda Avrupa ve Belçika şampiyonlukları da bulunan Sinistra, "Covid ve korona virüsü" sözcüklerini ağzına dahi almıyordu. Pandeminin çok fazla dikkate alınmaması gerektiğini savunan Belçikalı sporcu, bu nedenle aşı olmayı reddediyordu. Sinistra, yaşının ve fiziksel durumunun herhangi bir Covid belirtisine karşı kendisini koruyacağını öne sürüyordu.