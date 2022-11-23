Belçika, Batshuayi ile güldü

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda yer alan Belçika ile Kanada ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Fenerbahçe’nin yıldızı Michy Batshuayi’nin attığı tek golle Belçika 1-0 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.

2022 Dünya Kupası F Grubu’nda Belçika ile Kanada, Ahmad bin Ali Stadyumu’nda karşılaşırken müsabakada Janny Skizwe düdük çaldı. Fenerbahçe’nin golcüsü Michy Batshuayi sahaya ilk 11’de çıkarken, Galatasaray forması giyen Dries Mertens yedek kulübesinde yer aldı. Kanada Milli Takımı’nda ise Beşiktaşlı Atiba Hutchinson mücadeleye kaptanlık pazubandıyla başladı.

9. dakikada VAR uyarısı sonrası Kanada penaltı kazanırken, atışı kullanan Alphonso Davies’in şutunda kaleci Thibaut Courtois başarılı oldu. Yüksek tempoda geçen ilk yarıda Kanada iyi mücadelesiyle Belçika karşısında etkili pozisyonlara girse de bu ataklar golle sonuçlanmadı. 44. dakikada Alderweireld’ın savunma arkasına attığı uzun topu ceza sahası içinde kontrol eden Michy Batshuayi, Belçika’yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın ikinci yarısında iki takımın da girdiği pozisyonlar sonuç getirmezken, Belçika sahadan 1-0 galip ayrıldı. Hatayspor’da forma giyen Kanadalı Sam Adekugbe 74. dakikada oyuna girerken, mağlubiyete engel olamadı.

Belçika gruptaki 2. maçında 27 Kasım Pazar günü TSİ 16.00’da Fas ile karşılaşırken, Kanada ise saat 19.00’da Hırvatistan ile mücadele edecek.