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Beinsports Ali Koç'a dava açıyor

Fenerbahçe ile Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports arasındaki gerginlik mahkemeye taşınıyor. Beinsports Fenerbahçe'nin son dönemdeki saha içi reklam panolarındaki tepkisiyle ilgili olarak bakan Ali Koç'a dava açma kararı aldı.

Spor 23.02.2021, 11:14
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Beinsports Ali Koç'a dava açıyor

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports ile Fenerbahçe arasındaki gerginlik mahkeme salonlarına taşınıyor. Fanatik'in aktardığı, İngiliz medyasından City A.M'in 'özel haber' olarak verdiği bilgilere göre; Katar merkezli yayıncı, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'a son dönemde uygulanan Beinsports karşıtı politikalar sebebiyle dava açma kararı aldı.

"FİKRİ MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ"

Maç öncesi ve sonrasında verilen röportajlarda futbolcuların 'beFair' yazan tişörtler giymeleri, saha içi reklam panolarında kurum karşıtı benzer yazılar yazılması üzerine şirket, Ali Koç'a "fikri mülkiyet hakkının ihlali" gerekçesiyle dava açma kararı aldı.

Haberde Fenerbahçe'nin Beinsports'a bir "halkla ilişkiler savaşı" başlattığı belirtilirken Beinsports avukatlarının da İstanbul'daki ilgili mahkemeye 24 saat içinde gerekli evrakları sunacağı belirtildi.

HANDE SÜMERTAŞ'LA BAŞLADI, KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLA DEVAM ETTİ...

Taraflar arasındaki gerginlik ilk olarak, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e en yakın isimlerden biri olan Hande Sümertaş'ın beklenmedik şekilde görevinden ayrılarak Beinsports'a geçmesiyle başlamıştı. Fenerbahçe Kulübü, VAR görüntülerinin Beinsports tarafından Hande Sümertaş'ın talepleri doğrultusunda manipüle edildiğini iddia ediyordu. Bu tartışmalar arasında yayıncının taraftar tezahüratı yayın seçeneğinde Fenerbahçe'ye küfür edilen bir tezahüratın yayınlanması ve kurumun özür mesajının saat 19.05'e denk getirilmesi Fenerbahçe'nin tepkisinin daha da büyümesine sebep olmuş ve bu olayın ardından Sarı Lacivertliler, tepkiyi saha içine taşımışlardı.

"PARANIZI KESERİZ" AÇIKLAMASI DAHA DA BÜYÜTTÜ!

Son olarak ise konu hakkında konuşan Digitürk'ün spordan sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri ise Sarı Lacivertliler'in son dönemde yayıncı kuruluş ile yaşadığı problemlerle alakalı olarak verdiği röportajda "Kimse şirketimizden birinin kovulmasını isteyemez. Tehdit ettiğiniz boykot kampanyası sizi sıkıntıya düşürür, parayı kesersek size gelecek para azalmış olur." demiş, bu açıklama Fenerbahçe'nin daha büyük tepkisini çekmişti.

Dünkü maç öncesinde teknik direktör Erol Bulut bu açıklamaya "Kimse Fenerbahçe'yi tehdit edemez" diyerek cevap vermişti.

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