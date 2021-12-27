banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Sanko Enerji Grubu IFC ile Anlaşma İmzaladı
Sanko Enerji Grubu IFC ile Anlaşma İmzaladı
Ergün Penbe'den Fatih Terim'e: Bugüne kadar hangi hocayı yetiştirdi?
Ergün Penbe'den Fatih Terim'e: Bugüne kadar hangi hocayı yetiştirdi?

Beğenilmediği için takımdan gönderildi, Sakaryaspor’da gol krallığına oynuyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor, bir önceki sene 30 golle Türkiye profesyonel liglerinin en çok gol atan oyuncusu olan Ozan Sol’u kadrosuna kattı. Transfer edildikten sonra beğenilmediği için sezon başlamadan gönderilen ve Sakaryaspor’un son dakika transferi olan Sol, ligde gol krallığına oynuyor.

Spor 27.12.2021, 12:46
Beğenilmediği için takımdan gönderildi, Sakaryaspor’da gol krallığına oynuyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor, bir önceki sene 30 golle Türkiye profesyonel liglerinin en çok gol atan oyuncusu olan Ozan Sol’u kadrosuna kattı. Transfer edildikten sonra beğenilmediği için sezon başlamadan gönderilen ve Sakaryaspor’un son dakika transferi olan Sol, ligde gol krallığına oynuyor.

2020-2021 sezonunda Bodrumspor ile TFF 2. Lig’de attığı 30 golle profesyonel liglerin en golcü oyuncusu olarak Spor Toto 1. Lig’de Bursaspor’a transfer olan Ozan Sol, Erzurumspor maçının 89. dakikasında, Eyüpspor müsabakasının ise 34. dakikasında sonradan oyuna girmiş ve toplam 57 dakika yeşil-beyazlı formayı terletmişti. Bursaspor’da teknik direktör değişikliklerinin ardından sözleşmesi feshedilen oyuncu, transfer sezonunun son günlerinde TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor’a imza attı. Yeşil-siyahlı forma ile bu sezon 9’u ilk 11 olmak üzere 17 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, 11 gol atarak takımın en golcü oyuncusu olurken 2 kez asist yaptı. Bu doğrultuda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk için mücadele eden Sakaryaspor’un da lider konumuna gelmesine önemli katkı sağladı.

TFF 2. Lig’in gol krallığı tablosunda ise Somaspor’un tecrübeli oyuncusu Yasin Abdioğlu attığı 14 golle birinci, Afyonspor’un oyuncusu Erhan Şentürk 12 golle 2’nci, Sakaryaspor’un oyuncusu Ozan Sol ise attığı 11 golle 3’üncü sırada yer alıyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8