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Beckham, iki efsaneyi aynı takımda istiyor

MLS ekimi Inter Miami'nin sahibi efsane futbolcu David Beckham Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor 23.03.2021, 12:16
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Beckham, iki efsaneyi aynı takımda istiyor

MLS ekimi Inter Miami'nin sahibi efsane futbolcu David Beckham, önceden de birkaç kez bahsettiği Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi transferiyle ilgili konuştu. 

ESPN'e konuyla alakalı açıklama yapan Beckham, iki efsaneyi kulübünde görmek istediğini söyledi.

"Messi ve Ronaldo'nun Inter Miami'ye transfer olabilir. Inter Miami ile adlarının anılması normal. Dürüst olmak gerekirse, oyuncular için karar vermenin zor olacağını düşünmüyorum, çünkü burası harika bir yer. Açıkçası, harika bir şehir, harika bir hayran kitlemiz var gibi hissediyorum, ama aynı zamanda Miami ve Güney Florida'da büyük yetenekler olduğunu da anlıyorum ve bence gerçek bir fırsatımız var. Miami, Avrupa'da oynayan ve büyük yıldız olan oyuncuları çeken bir şehir."

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