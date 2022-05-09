banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
TFF, Arda Kardeşler’e soruşturma açtı
TFF, Arda Kardeşler’e soruşturma açtı
Dolar 15 TL'yi geçti!
Dolar 15 TL'yi geçti!
MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!
MÜSİAD’dan 25 milyar yatırım, 25 bin kişiye iş müjdesi!
Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşın yüzünü güldürdü!
Sebze ve meyve fiyatlarındaki düşüş vatandaşın yüzünü güldürdü!

BCL CEO’su Patrick Comninos: “Türkiye’deki bazı en iyi takımları seneye de BCL’de ağırlayacak olmaktan mutluyuz”

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) CEO’su Patrick Comninos, önümüzdeki sene de Türkiye’deki bazı en iyi takımları BCL’de ağırlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Spor 09.05.2022, 13:18
BCL CEO’su Patrick Comninos: “Türkiye’deki bazı en iyi takımları seneye de BCL’de ağırlayacak olmaktan mutluyuz”

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) CEO’su Patrick Comninos, önümüzdeki sene de Türkiye’deki bazı en iyi takımları BCL’de ağırlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) CEO’su Patrick Comninos, İspanya’nın Bilbao kentinde düzenlenmekte olan BCL Dörtlü Finali esnasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine ilk defa tarafsız bir sahada Dörtlü Final’e ev sahipliği yaptıklarını belirterek başlayan Comninos, “Bir sene önce bugüne gideceğim. Nizhny Novgorod’da yine bir basın toplantısındaydık. Başka bir durum vardı ve sekizli final yapıyorduk. Oradaki basın toplantısında Dörtlü Final ev sahipliği konusunda değişiklik yapıp yapmayacağımız sorulmuştu. Bu bizim için çok önemli bir karar oldu. 5 yıl sonra ilk defa tarafsız bir sahada Dörtlü Final yapıyoruz. Buraya gelme kararı aldık ve bu karardan dolayı çok mutlu hissediyoruz. Burada ev sahibi ülkeden 2 takımın olması da şans oldu ve atmosfere olumlu katkı sağladı. Sadece 6 yıllık bir organizasyonuz ama misyonumuzu gerçekleştirmeye her gün ilerliyoruz. Şu ana kadar baktığımızda BCL istediğimiz konumda. Organizasyonun büyümeye devam etmesi için sürekli çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz iki senede korona virüs yüzünden bütün dünya ve eğlence sektörleri çok derinden etkilendi. Biz de etkilendik. Ancak turnuvamızın sonunu getirmemiz gerektiğini düşündüğümüz için, hem 2020, hem 2021 yılında Sekizli Final yaparak şampiyonumuzu taçlandırdık. Bu sene biraz daha rahat ilerleyebildik ve finali dolu bir salonda gerçekleştirdik” dedi.

"Son 5 EuroCup şampiyonunun 3’ü BCL’de"

“Son 5 EuroCup şampiyonunun 3’ü BCL’de mücadele ediyor” diyen Comninos, “Orada kısa süreli deneyimler yaşadılar zira EuroCup şampiyonu olmak sizi sadece EuroLeague’e taşıyor. EuroCup’ı kazanan takımın EuroLeague’de mücadele etmesi kısa süren bir deneyimdi. Bence bu, Avrupa basketbolunun tanıtımına yardımcı olan bir durum değil, markayı daha iyi pazarlamak için gereken netliği ve kesinliği sağlamaya yardımcı olmuyor. Üç temel prensibi sürekli vurgularım: Sportif prensipler, kapsayıcılık ve yerel etki. Avrupa basketbolu şu an bu üçünden uzakta. BCL’de 130 üzerinde farklı kulüp mücadele etti. Ve bazı kulüpler, gerçekten çok büyük ve beklenmedik başarılar gösterdi. Örneğin Cluj. BCL’in sportif değerlere önem vermesinin amacı da bu zaten. Biz bunu istiyoruz. Avrupa’daki her kulübe eşit olarak yaklaşmak ve yükselme şansını vermek” ifadelerini kullandı.

"Basketbolda netlik bekleniyor"

Basketbolda takvim, format gibi konularda açık olunması gerektiğine de dikkat çeke BCL CEO’su, “Bence gelecekte basketbol adına herkes netlik bekliyor. Bir Avrupa turnuvasına katılmak için ne gerekiyor, bunu nasıl başarabilirsin net olmalı. Şu anda bu yok. Bazen kulüpler bana gelip soruyor; BCL’e katılabilir miyiz diye. Bu şekilde olmaz tabii ki. Bizim kurallarımız, değerlerimiz var. Biz açık ve net olarak çalışıyoruz. Ama Avrupa’daki basketbol sisteminin bu olmadığı çok açık. Bu ekosistemin değişmesi lazım” diye konuştu.

"Milli takımlarla aynı saate bir Avrupa ligi maçı koymak hoş değil"

Milli takım müsabakalarıyla Avrupa ligi mücadelelerinin aynı saatlere konulmasını da eleştiren Patrick Comninos, “Şu anda Avrupa’daki basketbol sistemini anlayan basketbolseverleri takdir ediyorum. 4 tane Avrupa turnuvası var, birinde lisansla alınıyorsunuz, diğerinde rastgele alıyorsunuz ve FIBA turnuvaları için sportif kriterler var. Tam olarak bundan bahsediyorum. Burada açıklık ve netlik olmalı. Bu yüzden diğer paydaşlarımızla iletişim halindeyiz aslında. Ama bunun basketbolseverler için zor olduğunun farkındayım. Geçen yazdan beri, FIBA’nın bir yandan EuroLeague takımlarına ve yönetimine, aynı zamanda da NBA’e bir davetiye uzatarak, masaya oturmak ve içinde bulunduğumuz bu duruma karşı mümkün olan en iyi yaklaşım biçimini bulmaya çalışmak için inisiyatif aldığı doğrudur. Kimse şu anki manzaraya bakıp, ‘her şey mükemmel işliyor, çok para kazanıyoruz, olduğu gibi bırakalım’ demiyor. Bir taraftar için bu yapıyı anlaması zor ve bu yapının bir taraftara çekici gelmesi de zor. Benim kulübüm, milli takımımla tam olarak aynı saatte maç oynuyor. Bir taraftara bunun mantıklı gelmesi imkansız. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bunu herkesle konuşuyoruz, milli takımlarla aynı saate bir Avrupa ligi maçı koymak hoş değil” şeklinde konuştu.

"Türkiye Ligi’nin yarısı BCL’de oynamayı istiyor"

Türkiye’den çok ilgi aldıklarını sözlerine ekleyen Comninos, “Ama alabileceğimiz de bir sınır var. Geçen sene Türkiye 5 takım ile katıldı. Seneye neler olacak bekleyip görmeliyiz. Ne kadar takım katılmak için başvuracak ve sıralamaları nedir diye bakmalıyız. Bahçeşehir maçına 13 binden fazla kişi izledi. Bu da Türkiye’nin basketbolda ne kadar iyi bir seviyede olduğunu gösteriyor. Türkiye’deki bazı en iyi takımları BCL’de ağırlayacak olmaktan mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’nin, BCL’e olan ilgisi çok yüksek"

“Türkiye’nin, BCL’e olan ilgisi çok yüksek. Türkiye Ligi’nin yarısı BCL’de oynamayı istiyor” cümlelerine yer veren CEO Comninos, “Ancak bir ülkeye adanacak kontenjanın da bir sınırı var. Yönetim kurulu geçen sezon sıralamada yukarılarda olmayan Galatasaray’a davetiye göndermişti. Nihayetinde kaç kulübün başvuru yapacağına ve kaç kulübün davetiye alacağına bakacağız. Seneye neler olacak bekleyip görmeliyiz. Ne kadar takım katılmak için başvuracak ve sıralamaları nedir diye bakmalıyız. Bahçeşehir Koleji’nin FIBA Avrupa Kupası final maçını 13 bin kişi izled. Bu da Türkiye’nin basketbolda ne kadar iyi olduğu ve basketbolu sevdiğinin bir kanıtı. Türkiye’deki bazı en iyi takımları seneye de BCL’de ağırlayacak olmaktan mutluyuz” diyerek sözlerini noktalandırdı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
İmsak 04:03
Güneş 05:46
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:15
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
18°
açık