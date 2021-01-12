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BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile bir araya geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bu kahramanlarımız sadece Ampute Milli Futbol Takımı’ndaki başarılarıyla değil daha önce vatan için, millet için, devlet için, bayrak için, ezan için bir de kahramanlık ortaya koymuş arkadaşlarımız, gazilerimiz” dedi.

Spor 12.01.2021, 14:01
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BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile bir araya geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bu kahramanlarımız sadece Ampute Milli Futbol Takımı’ndaki başarılarıyla değil daha önce vatan için, millet için, devlet için, bayrak için, ezan için bir de kahramanlık ortaya koymuş arkadaşlarımız, gazilerimiz” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı’nı Parti Genel Merkezi’nde ağırladı. Ziyarete milli takım futbolcuları ile Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı İrfan Çelik katıldı.

Ziyaretlerinden dolayı Ampute Futbol Takımı’na teşekkür eden Destici, "Onlar hepimizi, ülkemizi, milletimizi gerçekten büyük bir gurura gark ettiler. Bu kahramanlarımız sadece Ampute Milli Futbol Takımı’ndaki başarılarıyla değil daha önce vatan için, millet için, devlet için, bayrak için, ezan için bir de kahramanlık ortaya koymuş arkadaşlarımız, gazilerimiz. Dolayısıyla da onlara biz çok teşekkür ediyoruz. Zaten bu vatan onlar gibi gazilerimizin, kahramanlarımızın, şehitlerimizin fedakarlıklarıyla var oldu ve inşallah kıyamete kadar da bağımsız hür güçlü bir şekilde bir ve beraber var olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Ampute Milli Futbol Takımı’nın önce Avrupa şampiyonluğu daha sonra Dünya Şampiyonası ikinciliği ile Türkiye’yi memnun ettiğini belirten Başkan Destici, "Bu son yıllara kadar tabii ki Ampute Futbol Milli Takımı’nın varlığını biliyorduk da Avrupa Şampiyonası’na kadar Türkiye’nin gündeminde değildi. O şampiyonayla birlikte sanki büyük bir derbi maç ya da normal bir Avrupa Şampiyonası izler gibi hepimiz televizyon başına kitlendik. Maçın özellikle final maçının saatini beklemeye başladık. Orada gerçekten arkadaşlarımız kahramanlarımız çok büyük bir mücadeleyle hırsla inançla şampiyonluğu da elde ettiler. Avrupa şampiyonluğu kupasını da kaldırdılar, kazandılar. Ben bir kere daha kendilerini tebrik ediyorum. Dünya ikinciliği de çok önemli bir başarı. İnşallah bu ikincilikten sonra önümüzdeki Avrupa Şampiyonası ve akabindeki Dünya Şampiyonası’nda da ben hem Avrupa hem Dünya şampiyonu olacaklarına yürekten inanıyorum. Ampute Milli Futbol Takımımız ülkemizin, milletimizin birliğine çok önemli katkı sağladı. Başarılarıyla, varlığıyla. O yüzden ben bu başarıların artarak devam etmesini yürekten arzu ediyorum ve destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı İrfan Çelik ise federasyonun içerisinde 21’e yakın branşın olduğu ve içerisinde yüzme, okçuluk, ampute futbol ve tekerlikli sandalye basketbol gibi branşların bulunduğu bilgisini vererek “Esasında bunlar tabii bütçeleri ve diğer faaliyetleri tamamen Spor Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir. Ama biz zaman zaman sponsorlar aracılığıyla da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Aktif olan ampute futbol ile tekerlekli basketbol ve birkaç branşımız var. Dünya ikincisi, Avrupa birincisi olduk. İnşallah önümüzdeki Eylül ayında tekrar şampiyonamız var. Çalışmalar gayet güzel gidiyor. Gayretimiz, mücadelemiz Eylül ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda tekrar şampiyonluğu alabilmektir. Hedefimiz bu" diye konuştu.

Ziyaret sırasında Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı, Genel Başkan Destici’ye plaket ve Milli Takım forması hediye etti. BBP genel Başkanı Destici ise futbol takımına kalem hediye etti.
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