BB Erzurumspor’un sahasında yüzü gülmedi

BB Erzurumspor son 4 sezondur oynadığı liglerde en fazla deplasman puanı topladığı sezonu yaşarken aynı zamanda son 4 yıldır sahasında en az puan topladığı sezonu yaşadı. Dadaşlar Süper Lig’de bu sezon deplasman maçlarından 26 puan çıkartırken sahasında ise sadece 14 puan toplayabildi.

BB Erzurumspor 1 yıllık Süper Lig macerasının ardından topladığı 40 puanla TFF 1. Lig’e düştü. Dadaşlar bu sezon sahasında en az puan toplayan takım olurken son 4 yılda en başarılı deplasman karnesine sahip oldu. En son 2016-2017 sezonunda TFF 2. Lig’de deplasmanda 31 puan toplayan Dadaşlar bu sezon ise rakip sahalarda aldığı 8 galibiyet 2 beraberlik 10 mağlubiyetle 26 puan topladı.

Deplasman başarısını sahasında gösteremeyen Erzurum ekibi son yıllarda en başarırız iç saha karnesine sahip olurken bu sezon Süper Lig’de sahasında en az puan toplayan takım oldu. Kazım Karabekir Stadyumu’nda rakipleri karşısında sadece Ankaragücü ve Yeni Malatya’ya karşı galibiyet alan mavi-beyazlı ekip geriye kalan 18 maçtan ise 8 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. BB Erzurumspor bu tabloda sahasında sadece 14 puan kazanırken farklı liglerde oynadığı son 5 yılda en kötü iç saha performansı gösterdi. Dadaşlar 2 yıl önce Süper Lig’de yine küme düşerken sahasında 21 puan toplamayı başarmıştı.