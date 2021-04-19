BB Erzurumspor’da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

BB Erzurumspor Çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig’in 35. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak olan BB Erzurumspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Denizlispor galibiyeti sonrası seri yakalamak isteyen Dadaşlar Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde kulüp tesislerinde çalışmalarını aralıksız devam ediyor.