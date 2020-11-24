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BB Erzurumspor’da Türkiye Kupası mesaisi devam etti
BB Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda perşembe günü oynayacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 24.11.2020, 14:22
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BB Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda perşembe günü oynayacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler yönetiminde antrenmana düz koşu ile başlandı. Dar alanda 5-2 ve taktiksel ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılarda Teknik Direktör Özdilek’in lig maçlarında süre alamayan oyuncularına kupa maçında görev vermesi bekleniyor.