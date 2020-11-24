BB Erzurumspor’da Türkiye Kupası mesaisi devam etti

BB Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda perşembe günü oynayacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler yönetiminde antrenmana düz koşu ile başlandı. Dar alanda 5-2 ve taktiksel ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılarda Teknik Direktör Özdilek’in lig maçlarında süre alamayan oyuncularına kupa maçında görev vermesi bekleniyor.