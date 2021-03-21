BB Erzurumspor’da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı

BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Süper Lig’in 31. hafta maçında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan BB Erzurumspor sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Müsabakanın ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve Hüseyin Çimşir’in ardından bu sezon BB Erzurumspor’un başında görev yapan 3. teknik adam olan Mesut Bakkal ligin 15. haftasında takımın başına geçmişti. Bakkal, Dadaşlar ile çıktığı 16 lig maçında sahadan 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.