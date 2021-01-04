BB Erzurumspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

BB Erzurumspor, Süper Lig’in 17. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ile başladı. Dar alanda 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından minyatür kale ve taktiksel ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Oyuncuların istekli olması ve yüksek performansı teknik heyeti sevindirdi.

Öte yandan kulübün resmi sosyal hesabından yapılan sağlık raporu açıklamasında ise Denizlispor maçında sakatlanan Sadiku’nun üst arka adelesinde grade 2A yırtığı olduğu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Gençlerbirliği maçında sakatlanan Mina’nın takımdan ayrı düz koşulara başladığı ifade edildi.

BB Erzurumspor kafilesi yarın hava yoluyla İstanbul’a geçerek kampa girecek. M.Başakşehir - BB Erzurumspor mücadelesi çarşamba günü saat 16.00’da oynanacak.