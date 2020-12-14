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BB Erzurumspor’da kupa mesaisi
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda BB Erzurumspor çarşamba günü Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Spor 14.12.2020, 15:38
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda BB Erzurumspor çarşamba günü Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.
BB Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda çarşamba günü sahasında konuk edeceği Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yaptığı antrenman ile başladı. Kulüp tesislerinden teknik ve taktik ağırlık çalışma yapan mavi-beyazlılar kupada bir üst tura çıkmayı hedefliyor.BB Erzurumspor yarın yapacağı ter antrenmanı ile hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
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