BB Erzurumspor’da Konyaspor karşısında hedef mutlak 3 puan

Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor Konyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde Kazım Karabekir Stadyumunda taktik ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılar, pazar günü Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren BB Erzurumspor, Konyaspor karşısında mutlak üç puan hedefliyor.

Mavi-beyazlılar yarın ter idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girecek.