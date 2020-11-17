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BB Erzurumspor’da Kaptan İbrahim Akdağ sakatlandı

Hafta sonunda deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak BB Erzurumspor’da Kaptan İbrahim Akdağ’ın antrenmanda sakatlanarak sağ el tarak kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Spor 17.11.2020, 10:54
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BB Erzurumspor’da Kaptan İbrahim Akdağ sakatlandı

Hafta sonunda deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak BB Erzurumspor’da Kaptan İbrahim Akdağ’ın antrenmanda sakatlanarak sağ el tarak kemiğinin kırıldığı tespit edildi.

Trabzonspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek, yardımcı antrenörlerin yönetiminde sürdüren BB Erzurumspor’da futbolcular antrenmana düz koşu, dar alanda 5-2 top kapmanın ardından minyatür kale, taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Oyuncuların istekli ve yüksek performansı teknik heyeti sevindirirken, bir süre önce sakatlanan Oltan Karakullukçu, antrenmanlara katıldı. Öte yandan milli kampında olan Arvydas Novikovas, Ricardo Gomes, Fabien Farnolle’nin perşembe günü Erzurum’a gelerek antrenmana katılmaları bekleniyor.

BB Erzurumspor kafilesinin cumartesi kara yoluyla Trabzon’a geçeceği öğrenildi.
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