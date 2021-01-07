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BB Erzurumspor’da hedef Jakub Szumski
Mesut Bakkal’ın gelmesiyle birlikte transfer politikasını da bu doğrultuda gerçekleştirecek olan BB Erzurumspor, kaleci Farnolle’le yolları ayırmayı planlıyor. Farnolle’ün gitmesi durumunda hedef Polonyalı kaleci Jakub Szumski.
Spor 07.01.2021, 10:42
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Mesut Bakkal’ın gelmesiyle birlikte transfer politikasını da bu doğrultuda gerçekleştirecek olan BB Erzurumspor, kaleci Farnolle’le yolları ayırmayı planlıyor. Farnolle’ün gitmesi durumunda hedef Polonyalı kaleci Jakub Szumski.Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan BB Erzurumspor, Mesut Bakkal’ın raporu doğrultusunda hareket edecek. BB Erzurumspor’da kaleci Farnolle’ün takımdan ayrılması gündeme gelirken bu oyuncuyla yolların ayrılması halinde Polonyalı file bekçisi Jakub Szumski gündeme alınacak. Bu sezon Rakow’un Polonya Ligi’nde ikinci sıraya yükselmesinde önemli bir pay sahibi olan 28 yaşındaki kaleci 12 lig ve 2 kupa maçında forma giyerken kalesinde 13 gol gördü ve ligin en az gol yiyen file bekçilerinden birisi oldu. 1.94 boyundaki kaleci Legia Varşova’da yaşadığı düşüşün ardından Rakow’a transfer olmuş ve yeniden eski formuna kavuşmuştu. Rakow’un 14 maçta 28 puan toplamasında önemli bir pay sahibi olan Jakub Szumski’nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve BB Erzurumspor, bu durumu değerlendirerek başarılı eldiveni uygun fiyata kadrosuna katmak istiyor. BB Erzurumspor dışında Süper Lig’den 2 takımın daha bu kaleciye ilgisi olduğu öğrenildi.
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