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BB Erzurumspor’da Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.
Spor 23.01.2022, 16:38
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da 2-1 kaybedilen Bandırmaspor maçı sonrası Teknik Direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.
Sezon başında takımın başına getirilen Sözeri, mavi-beyazlı ekiple 21 lig maçına çıkmış ve 11 galibiyet, 5 beraberlik, 5 de mağlubiyet almıştı.