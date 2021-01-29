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BB Erzurumspor, Yacouba Coulibaly’yi transfer etti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki futbolcu Yacouba Coulibaly’yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Spor 29.01.2021, 22:38
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki futbolcu Yacouba Coulibaly’yi kadrosuna kattığını duyurdu.BB. Erzurumspor 26 yaşındaki sol bek Yacouba Coulibaly ile anlaştığını açıkladı. Mavi-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yacouba Coulibaly Erzurumspor’umuza hayırlı olsun” ifadesi kullanıldı.