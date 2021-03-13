BB Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor, süper ligin 30. haftasında kendin evinde konuk edeceği Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlılar bugün yaptığı ter antrenmanının ardından yarın oynanacak maç öncesi kampa girdi. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde son çalışmasını yapan BB Erzurumspor, Trabzonspor karşısında mutlak puan almayı hedefliyor. Ligde kalma yolunda önümüzdeki maçlarda alacakları en yüksek puanı alarak ligde kalmayı amaçlayan mavi beyazlılar bu maç ile birlikte bir seri yakalamanın hesaplarını yapıyor.