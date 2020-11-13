BB Erzurumspor, Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor

ERZURUM (İHA) – Büyükşehir Belediye Erzurumspor, üç günlük iznin ardından Trabzonspor ile oynayacağı maçın çalışmalarına başladı.

BB Erzurumspor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda BB Erzurumspor, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yaptı. Erzurum ekibi çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürecek. Ülkesinin kampına katılan Arvydas Novikovas, Ricardo Gomes ve Fabien Farnolle antrenmanlarda yer almadı.

BB Erzurumspor 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.