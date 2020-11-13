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BB Erzurumspor, Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR, ÜÇ GÜNLÜK İZNİN ARDINDAN KULÜP TESİSLERİNDE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Spor 13.11.2020, 11:55
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BB Erzurumspor, Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor

ERZURUM (İHA) – Büyükşehir Belediye Erzurumspor, üç günlük iznin ardından Trabzonspor ile oynayacağı maçın çalışmalarına başladı.

BB Erzurumspor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda BB Erzurumspor, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yaptı. Erzurum ekibi çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürecek. Ülkesinin kampına katılan Arvydas Novikovas, Ricardo Gomes ve Fabien Farnolle antrenmanlarda yer almadı.

BB Erzurumspor 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
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