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BB Erzurumspor Ricardo Gomes’i transfer etti

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR, RİCARDO JORGE PİRES GOMES'İ BİR YILLIĞINA KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.

Spor 01.10.2020, 09:40
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BB Erzurumspor Ricardo Gomes’i transfer etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki golcü Ricardo Jorge Pires Gomes’i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor’umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı. Daha önce Nacional, Vitoria Guimaraes ve Partizan formaları giyen Ricardo Gomes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah takımında oynadı.

Transferi tren yolculuğu videosu ile duyurulan Yeşil Burun Adalı 28 yaşındaki forvetin kısa sürede Erzurum’a gelmesi bekleniyor.

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