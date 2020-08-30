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BB Erzurumspor, Petrus Boumal’i kadrosuna kattı
SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR, KAMERUNLU FUTBOLCU PETRUS BOUMAL’İ TRANSFER ETTİ.
Spor 30.08.2020, 11:35
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal’i transfer etti.
Transfer çalışmalarında tempo artıran BB Erzurumspor, 27 yaşındaki ön libero Petrus Boumal’i sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla renklerine bağladığını duyurdu. Dadaşlar, "Petrus Boumal, Erzurumspor’umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Kamerunlu oyuncu, merkez orta saha ve sol bek mevkinde de oynayabiliyor.
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