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BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında ağırlayacağı MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı.
Spor 30.01.2021, 16:31
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BB Erzurumspor, Süper Lig’in 22. haftasında sahasında ağırlayacağı MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde kulüp tesislerinde son antrenmanını yapan mavi-beyazlılar kampa girdi.BB Erzurumspor, yarın oynayacakları MKE Ankaragücü karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.