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BB Erzurumspor Mitchell Donald’ı kadrosuna kattı
SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR, YENİ MALATYASPOR'DAN 31 YAŞINDAKİ ORTA SAHA OYUNCUSU MİTCHELL DONALD'I KADROSUNA KATTI
Spor 20.08.2020, 08:59
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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor’dan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Mitchell Donald’ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu Mitchell Donald ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Mitchell Donald Erzurumspor’umuzda. Anlaşmamız 1 yıllık, camiamıza hayırlı olsun" denildi.
Geçen sezon Yeni Malatyaspor’la 36 maça çıkan Hollandalı orta saha, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
2018 yılından bu yana Yeni Malatyaspor’da forma giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüpten sezon sonu ayrılmıştı.
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