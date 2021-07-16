BB Erzurumspor kuvvet çalıştı

BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde olan mavi-beyazlı ekip, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

BB Erzurumspor akşam saatlerinde yapılacak olan antrenmanla birlikte günü çift çalışmayla tamamlayacak.