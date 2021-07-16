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BB Erzurumspor kuvvet çalıştı

BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 16.07.2021, 16:24
BB Erzurumspor kuvvet çalıştı
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BB Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde olan mavi-beyazlı ekip, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

BB Erzurumspor akşam saatlerinde yapılacak olan antrenmanla birlikte günü çift çalışmayla tamamlayacak.
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