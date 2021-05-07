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BB Erzurumspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

BB Erzurumspor yarın evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor 07.05.2021, 21:30
BB Erzurumspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kasımpaşa maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile tamamladı.

Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5’e 2 pas oyunu yapan futbolcular taktik ağırlıklı çalıştı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. 

BB Erzurum ile Kasımpaşa yarın saat 20.30’da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 

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