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BB Erzurumspor, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor, Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.
Spor 17.01.2021, 16:19
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BB Erzurumspor, Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalışan futbolcular, antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışan mavi-beyazlılar, son olarak ise çift kale maç oynayarak antrenmana son verdi. Öte yandan Dadaşlar, idman sonrası havayoluyla İstanbul’a giderek kampa girdi.
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