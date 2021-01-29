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BB Erzurumspor kar altında çalıştı
BB Erzurumspor, 31 Ocak Pazar günü evinde konuk edeceği MKE Ankaragücü hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında sürdürdü.
Spor 29.01.2021, 22:15
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BB Erzurumspor, 31 Ocak Pazar günü evinde konuk edeceği MKE Ankaragücü hazırlıklarını yoğun kar yağışı altında sürdürdü.Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde düz koşa yapan mavi-beyazlı oyuncular daha sonra ayak tenisi oynadı. Yoğun kar yağışına altında antrenmanı sürdüren oyuncuların moral seviyesinin üst düzeyde olduğu gözlendi.