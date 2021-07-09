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BB Erzurumspor Jakub Szumski ile yeniden anlaştı
BB Erzurumspor Polonyalı file bekçisi Jakub Szumski ile yeniden anlaşmaya vardı.
Spor 09.07.2021, 12:27
BB Erzurumspor Polonyalı file bekçisi Jakub Szumski ile yeniden anlaşmaya vardı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçtiğimiz sezonda kalesini koruyan 29 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Jakub Szumski’yle yeniden anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki kaleciyle yeniden anlaşma yapıldığını duyurdu.Polonyalı kaleci Jakub Szumskı 1 sezon daha Dadaşların kalesini koruyacak.