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BB Erzurumspor Jakub Szumski ile yeniden anlaştı

BB Erzurumspor Polonyalı file bekçisi Jakub Szumski ile yeniden anlaşmaya vardı.

Spor 09.07.2021, 12:27
BB Erzurumspor Jakub Szumski ile yeniden anlaştı
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BB Erzurumspor Polonyalı file bekçisi Jakub Szumski ile yeniden anlaşmaya vardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, geçtiğimiz sezonda kalesini koruyan 29 yaşındaki Polonyalı file bekçisi Jakub Szumski’yle yeniden anlaşma sağladı. Mavi-beyazlı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki kaleciyle yeniden anlaşma yapıldığını duyurdu.

Polonyalı kaleci Jakub Szumskı 1 sezon daha Dadaşların kalesini koruyacak.
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