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BB Erzurumspor - İstanbulspor maçının ardından

BB Erzurumspor-İstanbulspor maçının ardından iki takımından teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor 04.12.2021, 16:37
BB Erzurumspor - İstanbulspor maçının ardından

BB Erzurumspor-İstanbulspor maçının ardından iki takımından teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında BB Erzurumspor’a 3-1 mağlup olan İstanbulspor’da Teknik Sorumlu Mehmet Hüseyin Dalgıç, “Erzurumspor maçı iki açıdan önemli bir maçtı. Galibiyet almak amacıyla buraya geldik 1-0 öndeydik. Fakat İki pozisyon hatasından 2-1 mağlup duruma düştük. İkinci yarı geri gelmek için çok çabaladık fakat başarılı olamadık. 3. golü de yiyince nispeten oyundan düşmüş olduk. Erzurumspor çok deneyimli oyunculardan kurulu, Süper Lig oynamış ve daha önce oyuncuları Avrupa’nın deneyimli takımlarında oynamış olan bir gruba sahip. Önümüzde ki hafta Eyüpspor maçı daha da önem kazandı. Galibiyet için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

BB Erzurumspor cephesi

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri de maçın ardından yaptığı açıklamada, “Maça iyi hazırlanmıştık. Ama maça iyi başlamadık. Özellikle orta sahada bir oturtmada sıkıntı yaşadık. Rakibimiz bizden daha iyi başladı maça, daha iyi pas yaptı. paylaşımlarda hata yaptık. Bireysel hatadan golü kalemizde gördük ama golden sonra vazgeçmedik. Geriye düşsek de çevirmesini bildik. Hava şartlarında üst düzey performansı Erzurumspor’a yakışır performansı gösteren oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarı oyun hakimi bizdeydi. Yaptığımız değişiklikler meyvesini verdi. İyi bir galibiyet aldık. Hedefimiz Süper Lig, taraftarımızın önünde kendi evimizde puan kaybına tahammülümüz yok diye maçı üst düzey bir mücadeleyle kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle bir rakibe karşı 1-0 geriye düşüp çevirmek önemli. İstanbulspor kaliteli bir takım. Hakemlerin Yasin hoca için idealist bir hakem olduğunu düşünüyorum. Mehmet Şengül yardımcı hakem hakkında Rıdvan hoca bahsetti. Talihsiz bir pozisyonda verdiği golle gündeme gelmişti. Mehmet Şengül bugün çok iyi bir yönetim gösterdi, yolu açık olsun. Eksi 15 derece de bizleri desteklemeye gelen taraftarımıza armağan olsun bu galibiyet. Maç eksiğiyle lideriz. Motivasyon açısından güzel bir şey. Geçicide olsa lider olmak güzel. Sezon sonunda ilk ikinin içinde olmak istiyoruz hatta lider bitirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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