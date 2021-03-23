BB Erzurumspor İsmail Kartal ile prensipte anlaştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 mağlup olan BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. Dadaşlarda boşalan teknik direktörlük görevine son olarak Konyaspor’u çalıştıran 59 yaşında ki İsmail Kartal getirildi. Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör İsmail Kartal’la prensipte anlaştık. Camiamıza hayırlı olsun.”