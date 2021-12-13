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BB Erzurumspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto 1. Lig’de BB Erzurumspor, 14. hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor 13.12.2021, 14:53
Spor Toto 1. Lig’de BB Erzurumspor, 14. hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.
BB Erzurumspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmanda mavi-beyazlılar ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaparak ter antrenmanını tamamladı ve kulüp tesislerinde kampa girdi.
BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı 14 Aralık Salı günü saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak.