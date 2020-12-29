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BB Erzurumspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 29.12.2020, 15:59
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve düz koşu hareketleriyle başlandı. Daha sonra 5’e 2 top kapma oynayan futbolcular, taktiksel çalışmalara da ağırlık verdi. İdman, çift kale maçla sona erdi. Öte yandan sakatlığı devam eden Arturo Mina ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.
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|27
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|21
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|20
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|15
|20
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|19
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|19
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|28
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|27
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|14
|25
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
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|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Leicester City
|16
|29
|3. Everton
|15
|29
|4. M. United
|14
|27
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
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|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Crystal Palace
|16
|19
|14. Newcastle
|14
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
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|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
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|15
|2
|Takımlar
|O
|P
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|13
|32
|2. Real Madrid
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|32
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|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
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|15
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|15
|18
|12. Getafe
|14
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|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
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|13
|15
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|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
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