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BB Erzurumspor, Emrah Başsan ile sözleşme uzattı
SÜPER LİG EKİPLERİNDEN BB ERZURUMSPOR EMRAH BAŞSAN İLE SÖZLEŞME UZATTI.
Spor 18.08.2020, 10:32
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Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, başarılı futbolcu Emrah Başsan ile sözleşme uzattı.
BB Erzurumspor sosyal medya hesabından Emrah Başsan ile ilgili bir klip paylaşıldı. Videoda 28 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Emrah Başsan ile yeniden anlaştıklarını duyurdu. Öte yandan Emrah, sağlık kontrollerinden geçerek takım kampına katıldı. Tecrübeli futbolcu, iki sene daha mavi-beyazlı formayı giyecek.
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