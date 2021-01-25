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BB Erzurumspor, Elba Rashani’yi transfer etti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 27 yaşındaki futbolcu Elba Rashani’yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Spor 25.01.2021, 12:20
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 27 yaşındaki futbolcu Elba Rashani’yi kadrosuna kattığını duyurdu.
BB Erzurumspor, 27 yaşındaki Kosovalı sol kanat oyuncusu Rashani’yi transfer ettiğini bildirdi. Mavi-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Elba Rashani Erzurumspor’umuza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.Kosova Milli Takımı’nda da top koşturan Elba Rashani, son olarak Norveç 1. Lig takımlarından Odds BK’de forma giydi.