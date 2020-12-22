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BB Erzurumspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 14. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor 22.12.2020, 17:12
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig’in 14. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.Kulüp tesislerinde Yardımcı Antrenör Şenol Fidan gözetiminde idmana ısınma hareketleri ve düz koşu ile başlandı. Daha sonra 5’e 2 pas oyunu yapan futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı. Mavi-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı noktaladı.
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