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BB Erzurumspor'da 3 ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 futbolcu ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Spor 22.04.2021, 10:47
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BB Erzurumspor'da 3 ayrılık

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe, ve El Kabir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

(Maçkolik)

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