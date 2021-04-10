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BB Erzurumspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig’in 34. haftasında yarın Beşiktaş’ı ağılayacak olan BB Erzurumspor, son antrenmanını yaparak kampa girdi.
Spor 10.04.2021, 16:39
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Süper Lig’in 34. haftasında yarın Beşiktaş’ı ağılayacak olan BB Erzurumspor, son antrenmanını yaparak kampa girdi.
Erzurum temsilcisi, Teknik Direktör Yılmaz Vural nezaretinde yapılan ter antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.Mavi-beyazlılar ligde kalma yolunda mutlak puan kazanmak isterken, lider Beşiktaş ise şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor.