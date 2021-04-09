BB Erzurumspor Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Ligin 34.hafta maçında BB Erzurumspor 11 Nisan Pazar günü Kazım Karabekir Stadyumunda lider Beşiktaş’ı konuk edecek.

Mavi beyazılar Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanda teknik ve taktik ağırlık çalışma yaptı.

Ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor Beşiktaş karşısında mutlak puan hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği karışında maçın son dakikalarında bulduğu gol ile bir puan almayı başaran mavi beyazlılar lider Beşiktaş karşısında alacağı puan veya puanlarla ligde kalma şansını sürdürmek istiyor.