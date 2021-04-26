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BB Erzurumspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
BB Erzurumspor perşembe günü sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.
Spor 26.04.2021, 18:05
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BB Erzurumspor perşembe günü sahasında ağırlayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor 37. hafta maçında Gaziantep FK karşısında aldığı 3-2’lik galibiyet sonrası gözünü Başakşehir maçına çevirdi. Dadaşlar, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde bu maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.