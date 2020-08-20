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BB Erzurumspor, Arvydas Novikovas’ı renklerine bağladı
SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR, ARVYDAS NOVİKOVAS'I KADROSUNA KATTI.
Spor 20.08.2020, 09:02
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Süper Lig’in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Litvanyalı futbolcu Arvydas Novikovas’ı kadrosuna kattı.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor, bu kapsamda son olarak Litvanyalı futbolcu Arvydas Novikovas’ı transfer etti.
Arturo Mina ve Kaan Kanak’tan sonra dış transferdeki 3. isim Litvanya Milli Takımı’nda da oynayan Arvydas Novikovas oldu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcu Arvydas Novikovas ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Arvydas Novikovas Erzurumspor’umuza hayırlı olsun. Litvanyalı oyuncu İstanbul’da sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeyi imzalayacak" ifadeleri kullanıldı.
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