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BB Erzurumspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
BB Erzurumspor 21 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı FT Antalyaspor maçının hazırlıklarını Antalyaspor Altyapı Tesislerinde ter antrenmanı yaparak tamamladı.
Spor 20.03.2021, 14:07
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BB Erzurumspor 21 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı FT Antalyaspor maçının hazırlıklarını Antalyaspor Altyapı Tesislerinde ter antrenmanı yaparak tamamladı.
Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalışan mavi beyazlılar yarın ki karşılaşmada 3 puan almayı hedefliyor.Ligde kalma yolunda galibiyet hesapları yapan mavi beyazlılarda sakatlığı geçen golcü Gomes ile orta sahanın tecrübeli ismi Obertan’ın da maç kadrosunda yer alması bekleniyor.