B.B. Erzurumspor altyapı seçmeleri yapıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, düzenlenen futbol etkinliğiyle altyapı akademisine genç yetenekler seçti. Seçmelere katılan çocuklar büyük çaba sarf ederken, dışarıda bekleyen aileler de büyük heyecan yaşadı.

B.B. Erzurumspor Futbol Akademisi’nin Kazım Karabekir Stadyumu yanındaki Gençlik Spor İl Müdürlüğü Tesisleri’nde gerçekleştirilen seçmelerine yoğun katılım oldu. 7-14 yaş arası seçmelere gelen çocuklar akademiye girebilmek için büyük çaba sarf etti. Çocuklarını dışarıda bekleyen aileler ise yaşadıkları heyecanı gizleyemedi.

Erzurumspor Alt Yapı Koordinatörü Tolga Şanbay ve ekibi de altyapıya sporcu kazandırmak adına ilçe ilçe gezerek yetenekli çocukları spora kazandırmayı amaçlıyor.

“İlçelere futbol okulları açacağız”

Erzurumspor Altyapı Koordinatörü Tolga Şanbay, “Bu seçmeleri geçen sene ilçelerimizde yapmaya başladık. Bu seçmeleri Erzurum il merkezinde de yaptık. Yine yarıda kalan seçmelerimize tekrar Erzurum merkezde yapmaya başladık. Erzurum ilçeleri ile ilgili şöyle bir planlamamız bulunuyor, 2011-2012 ve 2013 doğumlu çocukları bulunduğu ilçelerden ilimize getiremiyoruz. İlçelerimize futbol okulları açmayı planladık. Yetenekli çocukları bulundukları yerlerde tespit edip çalışmalarımızı oralarda yapmayı planlıyoruz. İlçelerde yapılan seçmelerde ve merkezde yapılan seçmelerde spora kazandırdığımız gençleri bir havuzda toplamaya çalışıyoruz. Bu havuz nedir, Fatih hocamız gözetiminde geçen sene yaşanan pandemi dolayısıyla bile hiç ara vermeden antrenmanlarına devam ettiler. Bu çocuklar U-9 dan U-19 takımına kadar Türkiye’de çalışan tek akademi olduk. Bu seçmelerle çocuklarımızın fırsatlarını artırmış olacağız. Antrenman sayılarını artırmış olacağız. Erzurumspor’a kaliteli ve yetenekli çocukları kazandırmak için bu organizasyonların sayısını artırmamız lazım. Burada yapılan seçmelerin ilk günü” diye konuştu.

Çocuklara doğru antrenman yaptırabilmek için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Şanbay, “Elimizde bulunan çocukların kalitelerini artırmamız lazım, bu sene alt yapımızda bulunan U-19 takımında Erzurumspor A Takımına 10 sporcu kazandırmış olduk. U-19 takımına kazandırdığımız çocuklarımızın performansları gayet iyi, hocaları da bu çocuklardan memnun, pandemi döneminde birçok takım ekiplerine izin verip dinlendirmeye çalışırken, bizler çocuklarımızla ders çalışmaya devam ettik. Neden ders çalıştık derseniz, sınavlar olmasa bile bizler derslerimize devam ettik, pandemi aslında bizlere birer fırsat oldu, bizlerde bu fırsatı iyi değerlendirdik. Bizler belirli bir zihniyeti değiştirmeye çalışıyoruz ki bu da üç ya da beş günde olacak bir şey değil, ama şu var ki bizler doğru bil yolda gittiğimizden eminiz” şeklinde konuştu.