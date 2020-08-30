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BB Erzurumspor, Adolphe Teikeu’yu kadrosuna kattı
SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR, KAMERUNLU DEFANS OYUNCUSU ADOLPHE TEİKEU'YU TRANSFER ETTİ.
Spor 30.08.2020, 11:37
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu defans oyuncusu Adolphe Teikeu’yu transfer etti.
Transfer çalışmalarında hız kazanan BB Erzurumspor, son olarak Fransız kulübü Sochaux’de forma giyen 30 yaşındaki savunmacı Adolphe Teikeu’yu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla renklerine bağladığını duyurdu.
Dadaşlar, özel hazırladıkları kliple yapılan paylaşımda, "Adolphe Teikeu Erzurumspor’umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Mavi beyazlı ekip, 1.90 boyundaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.
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