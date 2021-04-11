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BB Erzurum-Beşiktaş maçının muhtemel 11'ler

Alanyaspor'u yenerek moral bulan Beşiktaş, küme düşme hattında bulunan BB Erzurumspor ile karşılaşacak.

Spor 11.04.2021, 18:02
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BB Erzurum-Beşiktaş maçının muhtemel 11'ler

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi beIN SPORTS 1 yayınlaayacak.

Ligde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Alanyaspor'u 3-0 yendi ve 67 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Müsabakada Ankara bölgesi hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıktı. Uğurlu'nun yönettiği iki maçta Beşiktaş bir kez kazandı, bir kez kaybetti. BB Erzurumspor ise iki maçını da kazanamadı.

MUHTEMEL 11'LER

BB Erzurum: Szumski, Cenk Ahmet, Manuel da Costa, Teikeu, Schwechlen, Boumal, Omolu, Aatıf, Emrah, El Kabir, Ricrado Gomes

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Mensah, Ghezzal, Oğuzhan, Larin, Cenk

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