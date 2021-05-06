Bayram Toysal: "Hedefimize ulaşmak istiyoruz"

Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bayram Toysal, hedeflerin ilk ayağını gerçekleştirdiklerini belirterek, çalışkan ve karakterli oyuncu grubuyla beraber takımı play-off’larda mutlu sona ulaştırmak istediklerini söyledi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve play-off’larda mücadele edecek olan Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Bayram Toysal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 10 Şubat 2021 tarihinde kulüpte iş başı yaptığını dile getiren Toysal, "Bu hafta sonu Ankara Demirspor ile normal sezonun son maçına çıkacağız. Hekimoğlu Trabzon takımından teklif geldiğinde bugün bulunduğumuz noktayı ön görmüştüm. Bugüne kadar oynadığımız maçlarda yenilgi yüzü görmeden bu noktaya gelmemiz, yaptığımız çalışmaların meyvesidir. Takım çalıştırmadığım dönemde ekibimle beraber lig ayırt etmeksizin, izleyebildiğimiz kadar çok maç izleyip bol bol notlar tutmuştuk. Göreve gelmeden ligi ve takımları analiz edip oynayacağımız oyunun planlarını yapmıştık. Göreve başladıktan sonra bu planları hayata geçirirken, oyuncularımın bize olan yaklaşımı ve saha içi çalışmaları, işimizi daha da kolaylaştırdı” dedi.

"Kaliteli oyunculara sahibiz"

Takımda hem karakter hem de kalite olarak iyi oyuncular bulunduğunu kaydeden Toysal, “Maçlarda uygulamak istediğimiz saha içi organizasyonları ve takıma uygun farklı oyun planları konusunda düzenli çalışarak, her hafta oyunumuzu daha ileri götürme yönünde sağlam adımlar atmaya gayret ettik. Çağdaş oyunun gerektirdiği savunma ve hücumda hızlı geçişler, teoride ve pratikte üzerinde en çok durduğumuz konulardan biriydi. Sahip olduğumuz oyuncu grubu, hem karakter hem de oyuncu kalitesi olarak, bu isteklerimizi yapmamızda bize çok yardımcı oldu” şeklinde konuştu.

"Başkanımıza teşekkür ederiz"

Çok güzel bir aile ortamında çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Teknik Direktör Bayram Toysal, “Aynı zamanda, saha dışında da çok destek hissettiğimiz bir ortamda çalışıyoruz. Kulüp içerisinde bize yardımcı olan teknik ve idari personelin de özverisini unutmamak gerekiyor. Onlar da bizim kadar fedakarlık yaparak bu aile ortamında huzurlu çalışmamızı sağlıyorlar. Geldiğimiz ilk günden beri, başarılı olmamız için uğraşan ve son derece uyumlu çalıştığımız sayın başkanımız Celil Hekimoğlu ve Futbol Şube Sorumlumuz Semih Hekimoğlu başta olmak üzere tüm Yönetim Kurulu’na bize olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Mücadelemizi sürdüreceğiz"

Son olarak hedefleri hakkında da değerlendirmeler yapan başarılı çalıştırıcı, cümlelerini şöyle tamamladı:

"Hedefimizin ilk ayağını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çalışkan ve karakterli oyuncu grubumla beraber bu takımı play-off’larda mutlu sona ulaştırmak istiyoruz. Bütün oyuncularıma güvenerek hazır olduğumuzu düşünüyor ve bunu da başaracağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Elde etmek istediğimiz bu başarının, Başkanımız Celil Hekimoğlu’na, Yönetim Kurulu’na ve Hekimoğlu Trabzon FK camiasına, teknik ekip ile oyuncular olarak en iyi teşekkür olacağını düşünüyoruz.”