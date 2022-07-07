Bayram Bektaş: "Umarım sezon sonunda ipi göğüsleyen takım oluruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, sezon sonu şampiyonluk ipini göğüsleyen takım olmak istediklerini söyledi.

Yeni sezonun ilk etap kamp çalışmalarını Erciyes Yüksek irtifa Kamp Merkezi’nde bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Samsunspor’da Teknik Direktör Bayram Bektaş, değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto 1. Lig fikstürünü değerlendiren Bayram Bektaş, "Fikstür belki kağıt üzerinde sizi mutlu edebilir, üzebilir ya da zordur, kolaydır ama benim için zor, kolay yok. Sadece sizin ne kadar hazır olduğunuza bağlı. Takım bütünlüğünüzü bağlayıp bağlamadığınıza bağlı ve kuvvet, kondisyon, dayanıklılık olarak her konuda bu kampların verimlerini alıp, oynamak istediğiniz oyun, sistem, taktik gibi her şeyi sahaya yansıttığınız zaman kolay veya zor maç yok. Sadece o maça ne kadar hazır ve konsantre olduğunuza bağlıdır. Biz bu şekilde bakıyoruz. Bütün camiamıza, Samsunspor ailesine fikstürümüz hayırlı olsun. Umarım en iyi şekilde o fikstürden çıkıp, sezon sonunda da ipi göğüsleyen takım oluruz" dedi.

"Burada da bir aile ortamı gördüm ve yaşadım"

Kayseri kampını değerlendiren Bayram Bektaş, "Kayseri Erciyes’te iyi bir kamp geçirdik. Neşe içerisinde güzel antrenmanlarla bütün oyuncuların uyum içerisinde olduğu, tüm antrenmanlarımıza güzel cevap verdiği bir kamp dönemi oldu. İyi bir seviyeye çıktık. Bugün son antrenmanımızla kampımızı tamamlayacağız. Ben güzel geçtiğini düşünüyorum. Bolu kampı öncesi istediğimiz süreci geçirip oraya dönmemiz gerekiyordu. Bunu da başardığımızı düşünüyoruz. Çocuklar da mutlu ve neşeli bir kamp dönemi geçirdi. Burada da bir aile ortamı gördüm ve yaşadım. Bu da beni mutlu etti. İnşallah Bolu’daki kampını da böyle geçirip lige en iyi şekilde başlarız" diye konuştu.

Dün oynanan Gençlerbirliği maçında görmek istediği oyuncuları görme imkanı olduğunu belirten Bektaş, "Bizim dün oynadığımız hazırlık maçı skordan ziyade oyunculara biraz daha maç temposunu kazandırıp, bazı mevkilerde görmek istediğimiz bazı oyuncularımız vardı. O açıdan bizim için önemliydi. Bu arada Gençlerbirliği’ne ve Metin Diyadin hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü bizden önceki gün Kayserispor ile oynadılar. Bizi kırmayıp bizimle de maç yaptılar. Benimde görmek istediğim oyuncuları görme imkanım oldu. Dolayısıyla skordan ziyade biz sahada oynamak istediğimiz oyunu biraz daha empoze edip hem de bu kampa getirdiğimiz ve benim çok fazla izleyemediğim genç oyuncularımızı görmek adına da güzel bir maç oldu" şeklinde konuştu.