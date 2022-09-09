Bayram Bektaş: “Rizespor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, hafta sonu oynayacakları Çaykur Rizespor maçından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, ligin iddialı takımlarından Rizespor ile Pazar günü deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını Bayram Bektaş yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde sürdürdü. Bektaş, antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Rizespor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz”

Rize deplasmanından 3 puan hedeflediklerini ifade eden Bayram Bektaş, “Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi son taktik antrenmanımızı gerçekleştirdik. Yarında hayırlısıyla yola çıkıp, inşallah iyi oynayıp, 3 puan ile döneceğimiz bir maç olur. Elbette taraftarımızın camiamızın beklentisi bu. Ama bu çocuklar inanılmaz bir aile oldular. Tek üzüntüleri, oyunlarının karşılığını alamamak. İnşallah iyi oynayıp 3 puan ile döneriz. Herkes için de iyi olur ve buda bizim için güzel bir başlangıç olur. Kadroda bir değişikliğe gidilebilir. Biliyorsunuz ki biz 4 haftadır, asıl mevkii kanat olan forvetle oynuyoruz. Forvetin olması bizim iki kanatta da inanılmaz elimizi rahatlatıyor. Dolayısıyla forvette ve merkez orta sahada duruma göre eksik oyuncuların yerini dolduracak futbolcularımız var. Her maçın hikayesi farklıdır. Rakip iyi organize olan, büyük bir camianın takımı. Ama bizde büyük bir camiayız. Kim oynarsa oynasın hedefimiz 3 puan ile sahadan ayrılmak” dedi.

Takımın genel durumu da değerlendiren Bektaş, “Bu kadar oyuncu kaldı. Bu kadar oyuncu gidecek değil de, sezon başından beri biliyorsunuz, takım ile ilişkisi kesilen oyuncular vardı. Ama burada antrenmanlarını hoca eşliğinde gerçekleştirdi. Kulüp bulan zaten takımına gitti. Bulamayan da yönetimsel bir durum. Onun dışında transferin son günü Celil’inde bir sakatlığı var. Ne kadar zamanda iyileşip aramıza döner bilmiyoruz. Ama son hamle olarak, Ali Kaan’ı aldık. O mevkiinin dinamik oyuncusu, geldiği takımda da oynamış ve hazır bir şekilde geldi. Bu bir avantaj. Bir de Ali Ülgen vardı. Onun da kiralık gitme gibi bir durumu olabilirdi. O da bizimle kaldı. Biz işimizi yapıyoruz. Benim tek üzüldüğüm nokta bu takım şu an çok farklı yerlerde olabilirdi. Gol atamadığımız, gol yollarında beceremediğimiz için maalesef. Burada 2 de kaçırdığımız penaltı var. Biri son dakika 3 puanın geleceği buna üzülüyorum. Çocuklar inanılmaz çalışıyor. İnşallah bu maç bizim çıkışımız olur. Çünkü herkesten önce bu çocuklar sezon sonuna kadar bu takımı götürüp, şampiyon yapacak” diye konuştu.