Bayern Münih yolları ayırıyor

Bayern Münih'te sözleşmesi sona erecek olan Jerome Boateng takımdan ayrılıyor. Kulübün sportif direktörü Hasan Salihamidzic, yıldız futbolcunun önümüzdeki sezon kadrolarında bulunmayacağını söyledi.

SkySports'a konuşan Salihamidzic, "Jerome'un sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor ve uzatılmayacak" ifadelerini kullandı.

10 yıldır Bayern Münih forması giyen Jerome Boateng, bu sezon Alman ekibiyle toplam 31 maçta 2 gol kaydetti. Boateng, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanan ve 3-2 kaybedilen PSG maçının 42. dakikasında sakatlanan Sule'nin yerin oyuna dahil oldu.

(Fanatik)