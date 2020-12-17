Batuhan Kör ve Ali Akman’dan 20 gole doğrudan etki

Bursaspor’un bu sezon resmi maçlarda attığı 32 golün 20’sinde Batuhan Kör ve Ali Akman isimleri dikkat çekiyor. 18 ve 19 yaşındaki futbolcular, Türk futboluna adeta damga vuruyor.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’un iki genç yıldızı Batuhan Kör ve Ali Akman, Türk futboluna adeta damga vuruyor. 18 yaşındaki Ali Akman, bu sezon 14’ü lig, 1’i de kupa olmak üzere toplam 15 maçta 8 gol 3 asistlik performansıyla 11 gole doğrudan etki etmeyi başardı. 19 yaşındaki Batuhan Kör ise 12’si lig, 3’ü de kupa müsabakasında toplam 15 maça çıkarken, 9 gollük bir performans gösterdi. Her iki isim Bursaspor bu sezon attığı toplam 32 resmi golün 20’sine doğrudan etki etmeyi başardı. Ali Akman’ın sözleşmesi bu sezon, Batuhan Kör’ün ise 2023 yılında sona eriyor.